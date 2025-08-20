Vučević pozvao građane na okupljanje širom Srbije: Ne želimo sukobe već da vratimo otete institucije

OK radio pre 1 sat  |  Ok Radio,Beta
Vučević pozvao građane na okupljanje širom Srbije: Ne želimo sukobe već da vratimo otete institucije

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević pozvao je danas na okupljanje širom Srbije, navodeći da je to građani "podižu glavu" jer im je dosta blokada, navodeći da ne žele sukobe ni sa kim pa ni sa blokaderima.

"Biće to mirno, demokratsko okupljanje, bez bilo kakve želje za bilo kakvim sukobima sa porukom - dosta nam je blokada, hoćemo normalan život nazad", rekao je Vučević za televiziju Pink, koja je pre i posle njegovog gostovanja emitovala spot za pozivom na okupljanje u, kako je rečeno, 50 gradova. Prema rečima Vučevića, "kada dođu izbori, kad god oni budu, svi će moći da učestvuju i takmiče sa idejama i kandidatima i tada će građani na mogući način da odluče ko će
Otvori na okradio.rs

Povezane vesti »

Studenti pozivaju Subotičane da ostanu kod kuće dok SNS poziva na skup protiv blokada

Studenti pozivaju Subotičane da ostanu kod kuće dok SNS poziva na skup protiv blokada

N1 Info pre 29 minuta
Naprednjaci se večeras okupljaju u 50 mesta u Srbiji

Naprednjaci se večeras okupljaju u 50 mesta u Srbiji

Jugmedia pre 14 minuta
Ovo su neka od mesta gde se večeras okupljaju protivnici blokada

Ovo su neka od mesta gde se večeras okupljaju protivnici blokada

Blic pre 20 minuta
Protesti i kontraprotesti u Subotici: SNS poziva na skup, studenti apeluju na mir

Protesti i kontraprotesti u Subotici: SNS poziva na skup, studenti apeluju na mir

Serbian News Media pre 4 minuta
Studenti pozivaju Subotičane da ostanu kod kuće dok SNS poziva na skup protiv blokada

Studenti pozivaju Subotičane da ostanu kod kuće dok SNS poziva na skup protiv blokada

Novi magazin pre 9 minuta
Narod se okuplja od severa do juga protiv blokada Mirni skupovi u 50 gradova s jasnom porukom: "hoćemo normalan život"

Narod se okuplja od severa do juga protiv blokada Mirni skupovi u 50 gradova s jasnom porukom: "hoćemo normalan život"

Dnevnik pre 19 minuta
Miloš Vučević poziva na okupljanje, “dosta je blokada”

Miloš Vučević poziva na okupljanje, “dosta je blokada”

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankaSNSIzboriMiloš Vučević

Politika, najnovije vesti »

Studenti pozivaju Subotičane da ostanu kod kuće dok SNS poziva na skup protiv blokada

Studenti pozivaju Subotičane da ostanu kod kuće dok SNS poziva na skup protiv blokada

N1 Info pre 29 minuta
Naprednjaci se večeras okupljaju u 50 mesta u Srbiji

Naprednjaci se večeras okupljaju u 50 mesta u Srbiji

Jugmedia pre 14 minuta
Maršićanin (Novi DSS) u otvorenom pismu Brnabić: Vi korumpirani ste najveća diverzija, sram Vas bilo

Maršićanin (Novi DSS) u otvorenom pismu Brnabić: Vi korumpirani ste najveća diverzija, sram Vas bilo

Beta pre 20 minuta
Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Policija potisnula okupljene dalje od ulaza, najavljena okupljanja u znak podrške…

Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Policija potisnula okupljene dalje od ulaza, najavljena okupljanja u znak podrške studentima (foto)

Blic pre 10 minuta
"Najveća bezbednosna kriza u Srbiji od početka protesta": Petrov o situaciji na ulicama: "Ovo je najavljeno još u aprilu"

"Najveća bezbednosna kriza u Srbiji od početka protesta": Petrov o situaciji na ulicama: "Ovo je najavljeno još u aprilu"

Blic pre 4 minuta