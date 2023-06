Na koji način će deca moći da poprave ocene, kako će raditi boravak i da li će ekskurzije biti realizovane: Sve o kraju školske godine

Vlada Srbije je zbog svih tragedija koje su pogodile društvo, odlučila da se u svim osnovnim i srednjim školama školska godina završi u utorak, 6. juna.

Ipak, ostavlja se mogućnost da za učenike koji to žele, učionice budu otvorene do 20. juna. Šta to znači i na koji način će deca moći da poprave ocene, kako će za najmlađe raditi dečji boravak i da li će ekskurzije biti realizovane? Ministarstvo prosvete uputilo je dopis školama u vezi sa zaključkom Vlade Srbije kojim se drugo polugodište školske 2022/23. godine za sve učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji završava 6. juna. Načelnik Školske uprave Beograda