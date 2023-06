Drama sa srećnim krajem! Basket reprezentacija Srbije u polufinalu Svetskog prvenstva (video)

Petostruki svetski šampion, 3×3 reprezentacija Srbije, nastavila je sa sjajnim rezultatima na Svetskom prvenstvu u basketu koje se održava na Rathausplacu u Beču, a koje traje do nedelje, 4. juna.

FOTO: KSS Naš tim u sastavu Dejan Majstorović, Marko Branković, Mihailo Vasić i Strahinja Stojačić je u dramatičnom četvrfinalu sa 21:18 savladao Austriju. You ain't stoppin' Serbia 🇷🇸 Reigning champs advance to the #3x3WC semis 🔥 pic.twitter.com/24Gv4BXYci — FIBA3x3 (@FIBA3x3) June 3, 2023 Rival Srbije u polufinalu biće Letonija, koja je sa 19:15 savladala Belgiju. Strahinja Stojacic 🇷🇸 in his own multiverse of madness 🤯😶‍🌫️ #3x3WC pic.twitter.com/A7Un3klh2a —