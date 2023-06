Vučić sa Brnabić i Malim: U sredu mnogo važnih političkih i ekonomskih vesti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić njavio je da će u sredu za građane Srbije biti mnogo važnih politilkih i ekonomskih vesti zbog kojih će biti veoma zadovoljni i pozvao Srbiju da se ujedini, a onima koje je pozivao na razgovore poručio da čeka da se odazovu.

"Prošlo je 10 dana od kada sam pozvao one koji protestuju na ulicama i koji su iznosili određene zahteve da dođu da razgovaramo. Nisu se javili, nisu zainteresovani da razgovaramo", rekao je Vučcić u video- snimku koji je objavljen na instagram nalogu buducnstrbijeav. On je dodao da mu je žao zbog toga i da misli da je to velika greška, kao i da se u demokratskim društvima stvari rešavaju razgovorom. "Ne rešavaju se stvari tako što ćete mene, Anu, Sinišu, bilo