Vučić se opet javlja sa terase: Ovog puta u društvu sa Brnabić i Malim (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo se obratio javnosti, treći put sa svog Instagram profila od završetka subotnjeg protesta „Srbija protiv nasilja“.

Vučić je ovaj put, iznad videa koji je objavio, napisao: „U sredu velike i važne vesti za građane Srbije! I dalje čekamo one koji protestuju da dođu da razgovaramo, ali nemamo vremena da samo sedimo i čekamo, već moramo da radimo napornije nego ikada i guramo našu Srbiju napred“. Međutim, on svoje obraćanje počinje rečima: „Prošlo je tačno 10 dana od kada sam pozvao one koji protestuju na ulicama i koji su iznosili određene zahteve da dođu da razgovaramo. Nisu se