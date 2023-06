U sredu velike i važne vesti za građane Srbije: Predsednik Vučić razgovarao sa premijerkom Brnabić i ministrom Malim (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je poruku građanima danas sa terase zgrade Predsedništva.

Sa njim su bili i premijerka Ana Brnabić i ministar finansija Siniša Mali. - Prošlo je tačno 10 dana od kada sam pozvao one koji protestuju na ulicama, i koji iznose određene zahteve, da dođu da razgovaramo. Nisu se javili, nisu zainteresovani da razgovaraju - rekao je predsednik. On dodaje da mu je žao zbog toga, i da misli da je to velika greška. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)