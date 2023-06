Da li je moguće raspisati referendum o predsedniku, koji pominje Vučić?

U nedeljama kada na desetine hiljada građana protestuju i traže ispunjenje zahteva, predsednik Aleksandar Vučić ponavlja da se iza toga krije njihova želja za isključivo njegovom ostavkom, koju on nema nameru da podnese.

Predlaže da ga razreši Skupština, ali pominje i referendum na kom bi se građani izjašnjavali o njemu kao predsedniku. Pravnici ističu da tu vrstu referenduma Ustav ne predviđa. Staru želju predsednik još zamišlja. „Ja bih, da budem iskren, najviše voleo taj referendum za predsednika. Da vidite kako će da prođu“, kaže Vučić. TV Prva: Vi volite to. Vučić: Obožavam. TV Prva: Volite to izjašnjavanje građana, merenje na izborima. Vučić: Ja uvek to volim najviše.