Muškarci povređeni kod Metroa, automobil se od siline udarca prevrnuo na krov

Dva muškarca su povređena u udesu koji se dogodio oko 14 časova na raksrsnici Industrijske i Puta novosadskog partizanskog odreda.

Vozači su zadobili lakše povrede. Materijalna šteta na vozilima je velika, a jedno se od siline udarca prevrnulo na krov. Kako za 021.rs kaže portparol Hitne pomoći dr Zorana Krulj, povređeni su tridesettrogodišnji i tridesetjednogodišnji muškarci, koji su zbrinuti na licu mesta. Oni su dobili uput za dalje zbrinjavanje. Ranije danas, oko 10 časova, dogodila se nezgoda u Petrovaradinu, kod restorana