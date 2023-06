Kraj nikad teže školske godine: Đaci skoro tri meseca na raspustu

Srbija Vršilac dužnosti ministra prosvete Đorđe Milićević naglasio je da postoji zakonsko uporište da se školska godina završi dve nedelje ranije, kao i da će đaci imati priliku da do 20. juna poprave ocene. Kada je reč o đacima i roditeljima jedno je sigurno - nema kome se kraj ove školske godine nije smučio

Masovno ubistvo u OOŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru kada je život izgubilo ukupno devet đaka i čuvar direktno je uticalo na to da se škoska godina u Srbiji završi dve nedelje ranije. Đaci će tako od danas do petka 1. septembra biti na najdužem letnjem raspustu, a oni koji nisu zadovoljni ocenama, imaće priliku da ih do 20. juna popravljaju u školama. Takođe, vrata škola biće do tada otvorena za sve učenike na dopunskoj nastavi i u slobodnim aktivnostima, kao i u