Počinje letnji raspust za učenike

SRBIJA – Utorak je poslednji dan škoslke godine za osnovce i srednjoškolce. Raniji završetak posledica je odluke Vlade, uslovljene, kako je navedeno, nedavnim tragičnim događajima u školi u Beogradu.

To ne znači da će svi od 6. juna biti na raspustu, s obzirom na to da do 20. juna psotoji mogućnost popravljanja ocena za one kojima je to neophodno, kao i dolaska u školu za učenike na dopunskoj nastavi, produženom boravku ili slobodnim aktivnostima. I resornog ministarstva saopšteno je da je završetak školske godine dve nedelje pre predviđenog datuma u skladu sa zakonom, jer je realizovano 95 posto (izvor: RTS)