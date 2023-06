Cicipas: "Više neću dremati i uzimati melatonin pre mečeva"

Grčki teniser Stefanos Cicipas rekao je da neće više dremati uoči mečeva i uzimati tablete melatonina, posle ubedljivog poraza od Španca Karlosa Alkarasa na Rolan Garosu u Parizu.

Cicipas je sinoć izgubio od Alkarasa sa 2:6, 1:6, 6:7, a jači otpor pružio je samo u trećem setu. Grčki teniser rekao je da ima naviku da dremne pre mečeva, ali da posle sinoćnjeg razočaranja, to više neće raditi. „Jedna stvar koju ću pokušati da izbegnem u budućnosti su dremke i uzimanje tableta melatonina uoči mečeva, pošto to očigledno ne deluje. Ne mislim da je igrao ludi tenis. Dozvolio sam da se to dogodi. Ne mislim da je odigrao najbolji meč. Igrao je