Stižu pljuskovi sa grmljavinom: Oglasio se RHMZ, ovaj deo Srbije u narednih sat vremena na udaru, moguća pojava sugradice i grada

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da se u narednih sat vremena očekuju pljuskovi sa grmljavinom na području Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije. Kako se navodi u saopštenju RHMZ, pored pljuskova i grmljavine, ponegde je moguća i pojava sugradice i grada.

Nastavlja se period nestabilnog vremena sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom, navedeno je u prognozi RHMZ. Padavine na pojedinim lokalitetima kratkotrajno mogu biti veoma intenzivne uz grad - gde je procenjena ukupna 10-dnevna prosečna količina padavina do polovine juna od 40 do 70 mm, u brdsko-planinskim predelima i do 100 mm. Prema prognozi sutra će u Srbiji biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će