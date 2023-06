Vremenska prognoza 9. jun 2023.

Promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće i nepogode. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. U glavnom gradu sunce i oblaci, moguć pljusak. Temperatura do 25 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 9.06.2023. Petak: Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada naročito u drugom delu dana. Vetar slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 14 do 17, najviša od 24 do 27 stepeni. Lokalna pojava grmljavina sa gradom i količinom padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 80%.