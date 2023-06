Prognoza za Novi Sad: Sve isto - pljuskovi sa i bez grmljavine

Vreme narednih dana neće se značajno menjati - ostaće nestabilno i sparno.

U petak i za vikend se očekuju pljuskovi s grmljavinom, a temperatura će se sva tri dana kretati od 16 do 24 stepena. Duvaće slab, promenljiv vetar. U ponedeljak i utorak će doći do promene utoliko što se očekuju pljuskovi, ali bez grmljavine, a temperatura će biti do 23 stepena. Padavine na pojedinim lokalitetima kratkotrajno mogu biti veoma intenzivne uz grad. Procenjena ukupna desetodnevna prosečna količina padavina do polovine juna biće od 40 do 70 milimetara.