Kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegde i grad - toplo, do 27 stepeni

U Srbiji danas promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Van košavskog područja očekuje se i grad, posebno posle podne. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.

Promenljivo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada naročito u drugom delu dana. Vetar slab, promenljiv, u košavskom području slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša od 23 do 27 stepeni. U Beogradu prepodne suvo, a posle podne kiša i pljuskovi sa grmljavinom, moguć je i grad. Temperatura do 25 stepeni.