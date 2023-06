NOVI SAD - U većem delu Srbije danas će, prema prognozi Republičkog hidroemteorološkog zavoda (RHMZ), biti umereno do potpuno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz slab do umeren severozapadni vetar.

Na severu i severozapadu Vojvodine suvo sa sunčanim intervalima, a vetar će biti u pojačanju. Najniža temperatura od 12 do 17, najviša od 18 do 24 stepena Celzijusa. U Beogradu sutra umereno do potpuno oblačno i svežije, U Srbiji se u utorak ujutro i pre podne obilne padavine očekuju još na istoku zemlje. U ostalim krajevima u utorak i sredu uslediće dvodnevna kratkotrajna stabilizacija vremena, samo će u sredu posle podne na jugu i jugozapadu uz dnevni razvoj