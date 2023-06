Opozicione partije pozvale građane na protest u Novom Sadu u subotu

Beta pre 4 sati

Opozicione političke partije pozvale su danas građane da im se pridruže na protestu "Sve mora da stane“ u subotu, 17. juna u Novom Sadu. "Blokada - jer su nam blokirali institucije! Neposlušnost - jer nas ne slušaju! Otpor - jer je nepravda postala zakon! Vidimo se u subotu!", piše u pozivu. Mesto okupljanja je Pozorišni trg u 18.00, a potom sledi šetnja do raskrsnice Partizanske i Temerinske ulice, koju će blokirati do 21.00. Organizatori protesta su Demokratska stranka, Zajedno, Građanski pokret Bravo, Narodna stranka, Srbija centar – SRCE, Stranka slobode i pravde, Pokret slobodnih građana, Pokret za preokret, Most solidarnosti, Omladinsko studentska akcija – OSA, Nova - da se struka pita.

(Beta, 06.14.2023)