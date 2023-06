(MAPA) Ovo je plan kretanja na protestu u Beogradu: Blokade u još tri grada u Srbiji

U subotu se održava sedmi po redu protest "Srbija protiv nasilja", a deo opozicije koji organizuje taj skup saopštio je kuda će se kretati građani.

Protest će, kao i svaki prethodni put, početi ispred Skupštine Srbije, gde će biti pročitani zahtevi građana. Kako je najavljeno, okupljenima će se obratiti javne ličnosti i žrtve režima. „Odatle ćemo se uputiti Bulevarom kralja Aleksandra do Slavije, preko Slavije do Autokomande i odatle do Mostarske petlje”, rekao je Miroslav Aleksić, poslanik NS i jedan od organizatora. Ove nedelje akcije, odnosno protesti, biće održane u još tri grada – Novom Sadu, Nišu i