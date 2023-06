Poznati datum i trasa novog protesta, ove nedelje blokada auto-puta

Sedmi po redu protest “Srbija protiv nasilja” održaće se u subotu 17. juna.

Skup će početi kao i uvek ispred Skupštine Srbije, odakle će se protestna kolona kretati do Mostarske petlje. Narodni poslanik Miroslav Aleksić najavio je da će se ispred Skupštine okupljenim građanima obratiti javne ličnosti i “žrtve režima” i saopštiti ponovo zahteve od kojih građani ne odustaju. “Odatle ćemo se uputiti Bulavarom kralja Aleksandra do Slavije, preko Slavije do Autokomande i odatle do Mostarske petlje”, rekao je Aleksić. Kolona će od Autokomande do