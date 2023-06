„Protest neće biti u petak“: Jovanović Ćuta najavio ofanzivu na protestima „Srbija protiv nasilja“

Narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta otkrio je u emisiji Iza vesti da naredni protest „Srbija protiv nasilja“ neće biti u petak.

On je na pitanje kada će biti protest izjavio da „protest neće biti u petak“. „Ovo nije defanziva, naprotiv, mi ćemo ići u ofanzivu, nećemo više čekati, u beskonačnost se šetati, sve je to super, ta scena ostaje i dalje ispred Skupštine, protest u Beogradu ostaće u istom formatu, s tim što ćemo ovog puta ići i na druga mesta“, rekao je on. Najavio je da će sutra u 13h biti konferencija za medije. „Protesti će se izmestiti i na druga mesta u Srbiji. Mi više šetati