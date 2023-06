U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo na severu Banata i Bačke će se zadržati suvo vreme. U jugozapadnoj, južnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji ponegde kiša i od 30 do 50 milimetara za 12 sati, lokalno i više. Vetar slab do umeren severni, na jugu južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša od 20 na zapadu do 25 na istoku zemlje. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Više padavina u drugom delu