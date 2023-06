Malo je lepih vesti, ali evo ih: Neće biti pljuskova koliko su najavili...a ni grmljavine

Iako je prvobitna prognoza rekla da nas narednih pet dana u Novom Sadu očekuju pljuskovi sa grmljavinom, to se sad malo promenilo.

Tako su za četvrtak najavljeni mogući pljuskovi, ali bez grmljavine. Temperatura će biti od 16 do 23 stepena. I u petak su mogući pljuskovi, dok će temperatura biti od 15 do 22 stepena. Subota i nedelja biće promenljivo oblačne, ali bez padavina. Temperatura će za vikend kretati od 14 do 24 stepena. Ni za ponedeljak nije najavljena kiša, već će biti suvo i uz više sunca. Temperatura od 15 do 27 stepeni. Biometeorološka prognoza za čevrtak, 15. jun: Biometeorološke