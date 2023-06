Cvijetiću ukinut pritvor: Ovo je političko hapšenje, ne znam o čemu se radi

Sekretar gradskog odbora stranke Zajedno Mladen Cvijetić pušten je na slobodu nakon privođenja.

On je po izlasku iz zgrade suda poručio da i dalje ne zna zbog čega je priveden, kao i da su hteli da mu odrede pritvor od 30 dana zbog neprimanja poziva. "Sudija je stručno postupio i ukinuo je pritvor od 30 dana. Policija je imala ustaljenu praksu da me zove na telefon u ovakvim situacijama, što nije službeni način postupanja, ali sam se ja uvek odazivao, mogli su i da pošalju mejl, odazvao bih se, kao što sam do sada radio", kaže Cvijetić. Po njegovim rečima,