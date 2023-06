Inspektor Mitić: Sa najviših pozicija stizale poruke da je Jovanjica državni projekat BIA i VOA

Šef operative Četvrtog odeljenja za borbu protiv droga Dušan Mitić izjavio je da su s najviših pozicija u bezbednosnim službama stizale poruke da je Jovanjica državni projekat BIA i VOA.

To je rekao na suđenju po optužnici Jovanjica 1. Mitić je, kako prenosi N1, rekao da je na imanju Jovanjica s kolegama pronašao 65.000 biljaka marihuane u svežem stanju i 660 kilograma već osušenog kanabisa. "Ovo nije afera, već fabrika za proizvodnju marihuane", rekao je Mitić na svedočenju. Naveo je da su sa najviših pozicija u bezbednosnim službama stizale poruke da Jovanjica ne sme da izađe u javnost i da je to državni projekat VOA i BIA. To je, kako je Mitić