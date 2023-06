Ponovo kiša - u zapadnim, centralnim i istočnim predelima na snazi narandžasti meteo-alarm

Najmanje kiše u Bačkoj i Banatu, najviše u zapadnim, centralnim i istočnim predelima. Tamo će na snazi biti narandžasti meteo-alarm. Za 12 sati može pasti 30 do 50 litara kiše po kvadratnom metru. Zbog oblačnosti i padavina 3 do 4 stepena svežije, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.

Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni grmljavinom. Najmanje kiše u Bačkoj i Banatu, najviše u zapadnim, centralnim i istočnim predelima. Tamo će na snazi biti narandžasti meteo-alarm. Za 12 sati može pasti 30 do 50 litara kiše po kvadratnom metru. Za ovako obilne padavine zadužen je snažan ciklon koji se premešta iz Tirenskog mora ka južnom Jadranu. Zbog oblačnosti i padavina 3 do 4 stepena svežije.