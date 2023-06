Vremenska prognoza 16. jun 2023.

Kišovito i sutra u našoj zemlji. Na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima očekuju se obilnije padavine, na istoku zemlje i preko 60 l/m² kiše, na snazi je crveni meteo-alarm. Jutarnja temperatura od 14 do 17 stepeni, najviša dnevna od 18 do 26 stepeni. U glavnom gradu povremeno s kišom. Temperatura do 21 stepen.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 16.06.2023. Petak: U većem delu pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Obilne padavine očekuju se u prvom delu dana u centralnim, istočnim i jugoistočnim krajevima zemlje (od 20 do 40 mm za 12 h), a u pograničnom delu Borskog okruga sa Rumunijom i oko 60 mm, lokalno i više. Uglavnom suvo vreme zadržaće se na severozapadu Srbije.