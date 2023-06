RHMZ izdao upozorenje! Očekuje se velika količina padavina: Četiri dela Srbije na "udaru" - Moguća su i izlivanja

Objavljeno je upozorenje na obilne padavine koje je na snazi do 16. juna.

Objavljeno je upozorenje na obilne padavine koje je na snazi do 16. juna. Republički hidrometeorološki zavodobjavio je upozorenje na obilne padavine koje je na snazi do 16. juna. "Danas, 15. juna, oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni grmljavinom. Veća količina padavina biće u drugom delu dana. U jugozapadnoj, južnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji ponegde se očekuje i od 30 do 50 mm za 12 h, lokalno i više", navodi se na sajtu RHMZ-a.