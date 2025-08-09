Pakleni vikend pred nama: Kreće novi toplotni talas uz temperature do 38 stepeni, ne propustite spektakl na noćnom nebu

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Pakleni vikend pred nama: Kreće novi toplotni talas uz temperature do 38 stepeni, ne propustite spektakl na noćnom nebu

Nakon dužeg perioda prohladnog i nestabilnog vremena avgust nam donosi još jednan toplotni talas.

Polje visokog vazdušnog pritiska narednih dana će diktirati vremenske prilike iznad Evrope zbog čega je pred nama najmanje 7 vedrih i sunčanih dana, piše meterološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. Vedro vreme i priliv tople vazdušne mase sa Mediterana od danas nam donose temperaturu daleko iznad proseka, a u većini mesta biće iznad 35 stepeni. Zbog toga će danas na snazi biti narandžasti meteoalarm, kao upozorenje na veoma toplo vreme koje potencijalno može
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Koji dani u avgustu će biti pakleni? Rhmz izdao najnovije upozorenje, lokalno će temperatura biti 40 stepeni

Koji dani u avgustu će biti pakleni? Rhmz izdao najnovije upozorenje, lokalno će temperatura biti 40 stepeni

Mondo pre 21 minuta
Stiže paklenih 40 stepeni! Oglasio se RHMZ sa upozorenjem, goreće asfalt u Beogradu i ovim delovima Srbije

Stiže paklenih 40 stepeni! Oglasio se RHMZ sa upozorenjem, goreće asfalt u Beogradu i ovim delovima Srbije

Alo pre 21 minuta
Srbija se "krčka", stiglo upozorenje RHMZ: Temperature i do 40 stepeni!

Srbija se "krčka", stiglo upozorenje RHMZ: Temperature i do 40 stepeni!

Telegraf pre 36 minuta
Veoma topao vikend

Veoma topao vikend

Vesti online pre 1 sat
Prognoza RHMZ-a: Kakvo će biti vreme ovog vikenda?

Prognoza RHMZ-a: Kakvo će biti vreme ovog vikenda?

NIN pre 1 sat
Na snazi narandžasti meteoalarm, iz Afrike stiže vreo vazduh

Na snazi narandžasti meteoalarm, iz Afrike stiže vreo vazduh

Novi magazin pre 2 sata
Počinje novi toplotni talas

Počinje novi toplotni talas

Moj Novi Sad pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognozaTemperaturavrućinatoplotni talas

Društvo, najnovije vesti »

FOTO, VIDEO: Stanovnici Limana 1 prekrečili grafite i poručili da su protiv izgradnje crkve kod Štranda

FOTO, VIDEO: Stanovnici Limana 1 prekrečili grafite i poručili da su protiv izgradnje crkve kod Štranda

Radio 021 pre 1 minut
Ko je mitropolit Metodije: Vučiću dodelio orden, zločincu diže spomenik, a i titulu je dobio na sumnjiv način

Ko je mitropolit Metodije: Vučiću dodelio orden, zločincu diže spomenik, a i titulu je dobio na sumnjiv način

Nova pre 16 minuta
Avio-bomba pronađena na gradilištu "Beograd na vodi" bezbedno uništena u Deliblatskoj peščari

Avio-bomba pronađena na gradilištu "Beograd na vodi" bezbedno uništena u Deliblatskoj peščari

RTS pre 16 minuta
Srpkinja doživela pakao u grčkoj: Bez ove dve stvari nikako ne bi mogla da se vrati u Srbiju: Obratite pažnju, ovo može…

Srpkinja doživela pakao u grčkoj: Bez ove dve stvari nikako ne bi mogla da se vrati u Srbiju: Obratite pažnju, ovo može svakome da se desi

Blic pre 6 minuta
Građani, oprez! Ne odgovarajte na lažne poruke Pošte Srbije: Evo kako da reagujete i da se zaštitite

Građani, oprez! Ne odgovarajte na lažne poruke Pošte Srbije: Evo kako da reagujete i da se zaštitite

Blic pre 16 minuta