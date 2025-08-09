Pakleni vikend pred nama: Kreće novi toplotni talas uz temperature do 38 stepeni, ne propustite spektakl na noćnom nebu

Nakon dužeg perioda prohladnog i nestabilnog vremena avgust nam donosi još jednan toplotni talas.

Polje visokog vazdušnog pritiska narednih dana će diktirati vremenske prilike iznad Evrope zbog čega je pred nama najmanje 7 vedrih i sunčanih dana, piše meterološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. Vedro vreme i priliv tople vazdušne mase sa Mediterana od danas nam donose temperaturu daleko iznad proseka, a u većini mesta biće iznad 35 stepeni. Zbog toga će danas na snazi biti narandžasti meteoalarm, kao upozorenje na veoma toplo vreme koje potencijalno može