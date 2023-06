Koluviji skinuta nanogica, zamenjena merom zabrane napuštanja boravišta

Predragu Koluviji, vlasniku imanja Jovanjica na kom je pronađana jedna od najvećih plantaža marihauna u Evropi, ukinuta je mera zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor i zamenjena merom zabrane napuštanja boravišta, uz obavezu da se svakog ponedeljka javlja u nadležnu policijsku stanicu, potvrđeno je za N1 u Višem sudu u Beogradu.

Koluviji su, takođe, odlukom Višeg suda u Beogradu, privremeno oduzeta dva pasoša koja poseduje (srpski i nemački). Prvooptuženi u slučaju Jovanjica boravio je u pritovru od 14. novebra 2019. do 24. septembra 2021, kada mu je pritvor zamenjen blažom merom zabrane napuštanja stana uz nošenje nanogvice do 15. juna 2023.