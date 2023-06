Petković: U ovim okolnostima ne vidim kako da nastavimo dijalog

Direktor Kancelarije Petar Petković izjavio je danas da u ovakvim okolnostima ne vidi kako može da se nastavi dijalog jer to podrazumeva normalizaciju odnosa, a ono što se dešava je potpuno nenormalno i nasilno i suprotno od dijaloga.

On je to rekao na konferenciji za novinare, na pitanje Tanjuga šta se dešava sa dijalogom između Beograda i Prištine i hoće li predsednik Srbije Aleksandar Vučić ići na sastanak budući da je Kurti rekao da će još da razmisli. "O tome će Aleksandar Vučić da odluči ali ja ne vidim prostor za dijalog. Kada je Haradinaj uveo takse 100 odsto Vučić nije odlazio u Brisel dok to nije povučeno jer su hteli da nateraju Beograd na kapitulaciju. To i Kurti sada pokušava