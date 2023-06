Lazović saoštio da će novi protest biti održan u subotu 24. juna, objavljena i ruta

Naredni protest opozicije "Srbija protiv nasilja" biće održan u subotu 24. juna, sa početkom u 18 časova, rekao je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije narodni polsanik Radomir Lazović.

Protest će se kretati od Skupštine Srbije preko Ulice Kneza Miloša do Vlade Srbije u Nemanjinoj, pa preko Slavije do Autokomande. Lazović je rekao da je prošli put blokada održana u četiri grada, a da će ove subote saobraćaj biti blokiran u 10 mesta u Srbiji, a protesti će različitim danima biti u više od 20 gradova ove nedelje. "Ukoliko ne dođe do ispunjenja zahteva, broj gradova u kojima će se blokirati saobraćaj će se povećati, a biće blokirani i drugi važni