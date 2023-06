Nova poruka šefa Vagnera: Protiv tvrdnji Putina i dalje - priznaje ubistvo ruskih pilota!

Šef "Vagnera" Jevgenij Prigožin objavio je 11-minutnu audio poruku na svom Telegram kanalu, prvu od neuspešne pobune koju je organizovao u subotu.

On u poruci kaže da je razlog za pobunu to što niko od komandanata nije pristao da potpiše ugovor sa ruskim Ministarstvom odbrane i da bi zbog toga "Vagner" grupa prestala da postoji 1. jula. Podsećamo, na početku pobune je tvrdio da je Rusija lagala o okolnostima i razlozima za otpočinjanje ruske vojne operacije, što je žestok napad na sopstvenu državu i vrh u Kremlju, odnosno, napad na lično Vladimira Putina. On je isticao da je laž da Rusiji preti napad od NATO