Grenel: “Nema više puštanja Kurtija”

Bivši izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel pozdravio je odluku suda da trojicu policajaca Kosova pusti da se brane sa slobode.

On je dodao i da se sada mora videti momentalno međunarodno jedinstvo da se izvrši pritisak na premijera u Prištini Aljbina Kurtija da ukloni specijalne snage iz vladinih zgrada na severu, da gradonačelnici podnesu ostavke i da se odredi datum za nove izbore. – Ne može više biti puštanja Kurtija da se provlači bez ozbiljnih posledica – naglasio je Grenel. On je istakao da je zadovoljan puštanjem trojice policajaca Kosova i naveo da je to očigledan potez u pravcu