Danas osetno svežije, mestimično sa kišom, do 23 stepena

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i osetno svežije, mestimično sa kišom, dok se na krajnjem jugozapadu i jugu lokalno očekuje i više padavina.

Sredinom dana u Vojvodini, po podne i u većini ostalih predela, doći će do prestanka padavina i do razvedravanja, osim na jugu zemlje gde će slaba kiša povremeno padati i tokom noći. Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 °C, a najviša dnevna od 19 °C do 23 °C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti osetno svežije, pre podne pretežno oblačno povremeno sa slabom kišom, dok se po