Danas i sutra sunčano, za vikend preokret, RHMZ upozorio na maglu u ovim mestima! Meteoropate da obrate pažnju na ove 3 stvari

U Srbiji danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, samo ujutro na jugu zemlje umereno do potpuno oblačno i suvo. Najniža temperatura od 11 do 15, a najviša od 23 do 27 stepeni.

Vetar u većem delu slab, samo na istoku Srbije umeren povremeno i jak zapadni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod u najnovijoj vremenskoj prognozi. "Ujutru po kotlinama i dolinama reka jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije kratkotrajna magla koja će smanjivati vidljivost ponegde i na manje 300 metara", upozorio je RHMZ. U Beogradu pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko