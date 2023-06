„Vučić pobesneo“: Kako regionalni mediji pišu o „incidentu“ na Kosovu kad je policija zaustavila Danila Vučića?

Sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Danila Vučić, zaustavila je juče na Kosovu policija i naterala da skine majicu sa „provokativnim porukama“.

To je potvrdio i sam Vučić. „To im je posao. Tri puta zaustavljali, pretresali automobil, maltretirali. Čestitam Aljbinu Kurtiju na hrabrosti. Nije tako hrabar kad je u mom društvu, ali dobro. Kad pošalju neke druge da se iživljavaju na tuđoj deci to je okej. Nije Danilo mali, malo je hrabriji od Aljbina Kurtija“, kazao je Vučić. Kako je dodao, njegov sin je kroz sred Prištine prošao u majici „Predaja nije opcija“ i došao do Gračanice na liturgiju „samo Bogu da se