Vučić: Albanski policajci uperili puške u Danila i pitali „ime oca?“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu da su albanski policajci kod Podujeva, u njegovog sina Danila, koji je bio na skupu u Gračanici povodom Vidovdana, uperili puške tražeći da po svaku cenu skine majicu s natpisom "Predaja nije opcija", ali da to nisu uspeli. „Tek sada sam saznao šta se sve dešavalo na KiM.

Poslednji put kada su zaustavili Danila, nedaleko od Podujeva, albanski policajci tražili su da, po svaku cenu, skine majicu na kojoj je pisalo ‘Predaja nije opcija’. Danilo nije pristao, a onda su uperili puške u njega i pitali ‘Ime oca?’ On je odgovorio:’Aleksandar! To je moj tata i vaš predsednik!’ Majicu mu nisu skinuli, obraz mu nisu ukaljali. Predaja nije opcija! A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Vučić je prethodno izjavio da su „tzv.