Obilaznica od Straževice do Bubanj Potoka puštena u saobraćaj

Deo obilaznice oko Beograda od Straževice do Bubanj Potoka, u dužini od oko 10 kilometara, otvorena za saobraćaj u 9 časova, nakon jučerašnjeg svečanog otvaranja. Od danas oko Beograda - 47 kilometara auto-puta.

Obilaznicom oko Beograda, od Dobanovačke petlje do Bubanj Potoka, od danas će se moći za manje od pola sata, u šest saobraćajnih traka. Deo auto-puta od tunela Straževica do Bubanj Potoka, u dužini od 9,74 kilometra, juče je svečano otvoren u prisustvu predsednika Srbije, državnog vrha i ambasadora Kine i Azerbejdžana, čiji su stručnjaci učestvovali u izgradnji. "Ponosan sam zbog svega što je urađeno, i zbog onoga što dolazi... Ljudi će moći da vide celu trasu, to