Putujete? Evo gde su radovi na putevima

Na auto-putu E-75, zona petlje Velika Plana, zbog radova na sanaciji nadvožnjaka do 31. jula saobraćaj se odvija ka Nišu voznom i preticajnom saobraćajnom trakom, a ka Beogradu zaustavnom saobraćajnom trakom, saopštilo je JP “Putevu Srbije”.

Auto-put E-75, petlja Jagodina – petlja Ćuprija, kod Ćuprije, radovi na pojačanom održavanju nadvožnjaka do 15. jula. Za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka smera Niš – Beograd, a saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom trakom smera Beograd – Niš. Vodna – Krepoljin, između Lipovice i Krupajskog vrela – radovi na rehabilitaciji do 4. jula, od 7 do 17 časova, uz naizmenično propuštanje vozila. Bašaid – Melenci, cradovi na rehabilitaciji do 12. septembra do 17