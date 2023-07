Porodice ubijenih u „Pandi“ još čekaju da Vučić ispuni obećanje i primi ih

Prošlo je pet meseci od kada je predsednik Aleksandar Vučić dao javno obećanje da će primiti na razgovor porodice ubijenih mladića u kafiću "Panda" 1998. godine.

Obećanje nije ispunjeno, a advokat porodica kaže za N1 da ne postoji ni jedno objašnjenje za to. „Što se razgovora tiče, do kraja januara ću primiti porodice zainteresovanih na razgovor, nema nikakve sumnje i nemam nikakav problem sa tim“, rekao je tada Vučić. Obećavao je, u međuvremenu, predsednik još jednom da će primiti porodice ubijenih u kafiću Panda, ali se to nije dogodilo ni kada su se, u martu, okupili ispred Predsedništva, pred jednu od njegovih