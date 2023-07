Zelenović o protestima protiv nasilja: Sledeći moguć korak - blokada graničnih prelaza i obilaznica

Kopredsednik stranke "Zajedno" Nebojša Zelenović izjavio je da su organizatori protesta "Srbija protiv nasilja" već razgovarali o blokadi obilaznica i graničnih prelaza.

Kako je rekao Zelenović, to bi bio sledeći korak nakon blokada auto-puta kroz Beograd i kod Novog Sada. "Da li ćemo to uraditi, videćemo spram spremnosti organizatora i broja ljudi, ali to je definitivno vid podizanja pritiska na vlast s idejom da se ispune zahtevi protesta", rekao je Zelenović za današnji list Nova. Naveo je da opozicija ima 50 poslanika u Skupštini Srbije i da bi, u dobroj organizaciji, oni mogli da preuzmu odgovornost na sebe. Zelenović je dodao