Advokat Ivković: Slučaj policajke Petrović sada u nadležnosti valjevskog tužilaštva

Advokat Branko Ivković, zastupnik policijske službenice iz Valjeva Katarine Petrović koja je danas puštena iz pritvora, izjavio je da je za prekvalifikaciju krivičnog dela svoje klijentkinje čuo iz medija i da još nije upoznat sa tim šta piše u novom optužnom poredlogu donetom prema Zakonu o tajnosti podataka.

On je novinarima ispred Centralnog zatvora rekao da je zbog te promene, za slučaj sada nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Valjevu i da će postupak na dalje ići redovnom procedurom.

Ivković je objasnio da razlog za pritvaranje policajke Katarine Petrović nije mogao da bude "opasnost da ne ponovi delo" te da je od početka jasno da ona ne može biti gonjena "za zloupotrebu službenog položaja".

"Da bi neko učinio krivično delo zloupotreba službeniog položaja on mora pre svega da bude službeno lice, da prekoračenjem ovlašćenja mora da sebi pribavi korist, ili nekome nanese štetu ili povredi nečije pravo. Konkretno u ovom slučaju ni jedan od tih uslova nije bio ispunjen, čak u krivičnoj prijavi nije naveda ni jedna od tih osnova", rekao je advokat i ocenio da je krivična prijava više ličila na novinski članak ili obaveštenje javnosti nego na pravni akt.{ytvideo1}

Ivković nije mogao da potvrdi vesti da je policijska službenica udaljena sa radnog mesta, jer im, kako je naveo, nikakvo rešenje još nije stiglo.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu podnelo je danas Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv policijske službenice u Policijskoj upravi u Valjevu Katarine Petrović (41), zbog sumnje da je izvršila krivično delo iz člana 98. Zakona o tajnosti podataka.

Petrović se sumnjiči da je neovlašćenom licu dostavila dokumenta koji su joj povereni i predstavljaju tajne podatke sa oznakom tajnosti "poverljivo" iz pomenutog zakona, saopštilo je VJT.

Prethodno je ovo tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv Katarine Petrović za krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz Krivičnog zakonika Srbije.

Ovaj slučaj izazvao je posebno interesovanje zbog toga što je Petrović potvrdila saznanja poslanice Marinike Tepić da je kum predsednika države, Nikola petrović, u martu izazvao sudar pod dejstvom alkohola i kokaina.

Advokat Branko Ivković potvrdio je agenciji Beta da je policijska službenica iz Valjeva Katarina Petrović danas puštena iz pritvora. "Viši sud u Beogradu je doneo rešenje o puštanju iz pritvora mog klijenta Katarine Petrović i ja i njen suprug smo upravo krenuli za nju u Beograd", rekao je Ivković. Petrović se u pritvoru nalazila od 3. jula, a uhapšena je zbog sumnje da je počinila krivično delo zloupotreba službenog položaja time što je iz informacionog sistema MUP-a preuzela policijski izveštaj s uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao bivši direktor "Elektromreža Srbije" Nikola Petrović. Ona se sumnjiči da je taj izveštaj potom prosledila narodnoj poslanici Mariniki Tepić (SSP), koja ga je objavila na društvenoj mreži Tviter. Nakon hapšenja Viši sud u Beogradu odredio joj je pritvor od 30 dana. Izveštaj koji je objavila Tepić, detaljno opisuje saobraćajnu nezgodu u kojoj je učestvovao Nikola Petrović. Kako se navodi, do nesreće je došlo 6. marta ove godine, a uzrok je to što Petrović nije propustio vozilo marke „opel astra“ koje je imalo pravo prvenstva prolaza. On je udario u automobil, a tom prilikom su dve žene lakše povređene i načinjena materijalna šteta od 600.000 dinara. Izveštaj takođe navodi i rezultate testiranja Petrovića na prisustvo alkohola i narkotika. Tako je javnost saznala da je Nikola Petrović, imao 0,41 promil alkohola u krvi, ali i da je bio pozitivan na kokain.

