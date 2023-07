Tepić o oslobađanju policajke iz Valjeva: Ne sme da se zaboravi šta je dovelo do hapšenja

Beta pre 2 sata

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić izjavila je danas da to što je policajka Katarina Petrović iz Valjeva puštena na slobodu, ne znači da sme da se zaboravi šta je dovelo do toga da ona bude uhapšena. Policajka Petrović uhapšena je u ponedeljak zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj, kada je Mariniki Tepić dostavila detalje izveštaja udesa bivšeg direktora "Elektromreže Srbije" Nikole Petrovića, kuma predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je prema tom izveštaju izazvao pod dejstvom droge i alkohola. "Suština svega jeste da je Katarina, koja je heroj, želela da javnost zna i da javnost ima potrebu o tome da je Nikola Petrović izazvao udes 6. maja drogiran. Taj dokument koji mi je poslala je javni interes, taj dokument je vlasništvo građana Srbije", kazala je Tepić novinarima ispred Centralnog zatvora u Beogradu. Naglasila je da je policajka hrabra jer je na taj način pokazala da su njeni poslodavci građani Srbije, a ne "partijske vođe i kumovi", odnosno što je odlučila da se ponaša u skladu sa zakletvom. "Sramnim hapšenjem Katarine Petrović u ponedeljak, Aleksandar Vučić se odrekao toga da bude predsednik svih građana, a odlučio da bude kum Nikole Petrovića u čiju je zaštitu stao. U tom udesu su povređene i dve žene koje niko više ne spominje, zato što im Vučić nije kum. Katarina Petrović je završila u pritvoru zato što joj Vučić nije kum", rekla je Tepić. Potpredsednica SSP je ocenila da je policajka osumnjičena za krivično delo, a ne samo za disciplinski postupak, kako bi predmet preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, na čijem je čelu "ozlogaženi šef i grobar srpskog tužilaštva" Nenad Stefanović. "Da bi ušla u predmete korupcije, a ne samo u disciplinski prekršaj. O tome se radi. Nema govora da je bilo krivično delo u pitanju, ne postoji korist ili šteta koju je nekome nanela, govoreći ono što smo već znali", kazala je Tepić. Ona je ponovila dva pitanja koja je postavila i ranije, a to je da li će se pokazati da je greška bila u kočionom sistemu automobila Nikole Petrovića, kao i da li će se gledati analiza vlasi kose Petrovića iz Nemačke, a ne analize sa VMA i srpske policije koji su na narko testu potvrdili da je vozio drogiran. Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac rekao je da se opozicija danas okupila ispred Centralnog zatvoraisto kao kada je bio zatočen uzbunjivač iz krušika Aleksandar Obradović i naveo da je važna solidarnost jer bi i Obradovića "pojeo mrak" da mediji nisu sve otkrili. Lutovac je rekao da Katarina Petrović nije usamljeni slučaj te da je većina ljudi koji rade u MUP-u časna, ali da postoje partijski kadrovi koji ne služe građanima nego režimu. On je pozvao građane da se sutra u 19.00 časova okupe ispred skupštine jer će kolona protesta "Srbija protiv nasilja" ići prema policijskoj upravi kao znak podrške časnim policajcima. Kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović rekao je da je predsednikov kum Nikola Petrović na Mikonosu na letovanju i da ga čuva privatno obezbeđenje koje košta 10 hiljada evra na dan. "To mi danas živimo, protiv toga se borimo. Zato sam ponosan na građane u protestu i borba će biti sve jača i trajaće do ispunjenja zahteva protesta" rekao je zelenović ispred CZ-a i dodao da se sutra okupljanja planiraju u 30 gradova Srbije. Narodna poslanica Narodne stranke Slavica Radovanović koja je radni vek provela u MUP-u istakla je da je PR služba ministarstva u obavezi da objasni javnosti šta se desilo, gde i kako, pa i u kako je navela "slučaju kuma", ali da se takve stvari 12 godina prikrivaju. "Ja sam od starta govorila da u slučaju policajke nema elemenata da bude pritvorena, za ovo je nadležn MUP i može biti sproveden disciplinski postupak. Da je ovakva informacija o nekome drugome dostavljena vladajućoj stranci, taj policajac bi bio unapredjen. Zato politika mora da izadje iz MUP-a", rekla je Radovanović.{video1: Narodna poslanica narodne stranke Slavica Radovanović} Ispred CZ-a su se obratili i ostali poslanici koji učestvuju u protestima "Srbija protiv nasilja" koji su pozvali na nastavak okupljanja.

(Beta, 07.07.2023)