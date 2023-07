Profesor iz novog sada otkriva neobično oružje protiv komaraca: Tvrdi da većina ljudi to ima u svom domu i navodi da su za samo jednu noć prikupili 6.400 jedinki

Lični osećaj ove godine pokazuje da komaraca u pojedinim delovima zemlje ima čak 320 puta više u odnosu na našu granicu tolerancije, otkriva doktor Dušan Petrić, profesor u penziji sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

- U Banji Junaković, kod Apatina, postavili smo klopke u kojima prikupljamo komarce - kaže on. To su zapravo kantice sa suvim ledom, odnosno ugljen-dioksidom u čvrstom stanju, koji privlači komarce sa razdaljine od 20-30 metara. Klopka radi od večeri do jutra - rekao je dr Petrić u intervjuu za "Klima101.rs". - Neizdrživo uznemiravanje javlja se sa preko dvadeset komaraca, možete zamisliti kakvo je stanje kada ih je 6.400 - koliko je prikupljeno samo jedne