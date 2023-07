Danas pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni

U većem delu danas će biti pretežno sunčano, a samo je još ponegde na istoku i jugoistoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19 °C, a najviša od 27 do 30 °C. U Beogradu će biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 17 °C, a najviša oko 29 °C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti pretežno sunčano i sve toplije, naročito sledeće sedmice, kada će maksimalna temperatura u većini mesta biti od 32 do 37 °C.