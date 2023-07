Sedam tropskih dana pred Srbijom, temperature noću neće padati ispod 20 sepeni

Nakon dužeg perioda veoma promenljivog i nestabilnog vremena sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ali i sa jakim nepogodama, gradom, pa i poplavama i bujicama, konačno sledi stabilizacija vremena.

U subotu će biti sunčano i toplo. Maksimalna temperatura biće od 27 do 31°C, u Beogradu do 29°C. Tokom dana ponegde se očekuje umerena oblačnost. Drugog dana vikenda biće sunčano i još toplije. Nedelja će imati i najsvežije jutro u ovom periodu, a u dolinama i kotlinama očekuje se i magla. Jutarnja temperatura od 10 do 16°C. Tokom dana još toplije u odnosu na prvi dan vikenda i maksimalna temperatura biće od 29 do 33°C, u Beogradu do 31°C. Tokom cele sledeće