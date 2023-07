Sunčano i sve toplije: Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

Počev od danas, vreme u Srbiji će narednih dana biti sve toplije.

Kako se navodi na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za dane vikenda maksimalna temperatura u zemlji kretaće se između 27 i 32 stepena Celzijusa, dok će se sledeće sedmice popeti i do 37 stepeni. Kako je preneo N1, vazdušni pritisak iznad Srbije i dalje je u porastu i zbog toga će u narednom periodu biti vedro i sunčano. Polako nam pristiže i sve topliji vazduh iz Afrike. On je već stigao do Španije i Italije, a početkom naredne sedmice zahvatiće i