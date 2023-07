RHMZ: Tokom druge dekade jula visoke temperature, u četvrtak i do 40 stepeni

Tokom druge dekade jula u Srbiji će biti veoma toplo, sa temperaturama koje će u četvrtak ponegde dostizati i 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Već početkom sedmice, 10. i 11. jula, maksimalne temperature će dostići 34 i 35 stepeni. U sredu i četvrtak 12. i 13.jula biće još toplije - u većini mesta od 35 do 38, a u četvrtak na jugu i istoku zemlje, kao i u Pomoravlju lokalno i do 40 stepeni. Temperatura će u petak i subotu, 14. i 15. jula, biti u kratkotrajnom padu za pet do osam stepeni, ali se ubrzo nakon toga, od 16. do 20. jula, očekuje povratak maksimalnih temperatura od 35 do 40 stepeni. U velikim