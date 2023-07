Počinje tropska vrelina u Novom Sadu: Do 37 stepeni i veoma visok indeks UV zračenja

U Novom Sadu će narednih dana biti veoma toplo, pretežno sunčano, ali su pred vikend mogući i pljuskovi.

U ponedeljak i utorak pretežno sunčano. U ponedeljak će se temperatura kretati od 16 do 34, a u utorak od 19 do 34 stepena. Vetar slab do umeren, zapadnih smerova. UV indeks će u ponedeljak biti 9, a u utorak 8, što je veoma visoko. Preporučuje se korišćenje sunčanih naočara i zaštitne kreme sa faktorom 15 ili više, pokrivanje tela tkaninom i korisšćenje kapa i šešira. Izbegavati izlaganje suncu od 11 do 16 časova. Koliki je indeks UV zračenja u Novom Sadu možete