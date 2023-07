U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti sunčano i toplo.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 28 do 32 stepena, prenosi Tanjug. U Beogradu sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 17, najviša dnevna oko 31 stepen. U Srbiji će do 16. jula biti pretežno sunčano i sve toplije, sa maksimalnom temperaturom od 33 do 37 stepeni. Samo se u sredu i četvrtak u Vojvodini, a u petak i u ostalim krajevima, uz lokalni razvoj